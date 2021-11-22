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ضبط مخزن «شيبسي» ومنتجات ذرة غير صالحين للاستخدام الآدمي بالجيزة (صور)

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ضبط مخزن «شيبسي» ومنتجات ذرة غير صالحين للاستخدام الآدمي بالجيزة (صور) ضبط مخزن «شيبسي» ومنتجات ذرة غير صالحين للاستخدام الآدمي بالجيزة (صور)

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تواصل محافظة الجيزة حملاتها على المحلات والمنشأت التجارية لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين قبل طرحها بالأسواق تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وفي هذا الإطار تمكن مركز ومدينة الصف بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية من ضبط مخزن بير سلم لتخزين المواد الغذائية عبارة شيبسي (ومنتجات الذره) غير صالحه للأستخدام الأدمي مما يضر بالصحه العامه للمواطنين حيث أسفرت الحملة عن مصادره عدد ٥٨ شوال مخلفات شيبس ومشتقاته، وتم تشميع المخزن بعد مصادره كافه محتويات النشاط واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالف.

المصرى اليوم

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