الجيزة : غلق وتشميع 25 مقهى ورفع 1750 إشغالا وشيشة

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قامت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام بغلق وتشميع ٢٥ مقهى ومحلا تجاريا ومطعما مقاما بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام، خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما يجري المتابعة الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام ضبط ورفع ١٧٥٠ حالة إشغال وشيشة للمقاهي والمحال المتعدية على الطريق العام بمنطقه الضغط العالي ومتفرعاتها خلال حملات استمرت على مدار يومين، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عدد من مركبات التوك توك التي تعيق حركة المارة والسيارات مع استمرار تنفيذ حملات موسعة لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء قام قطاع هضبة الأهرام بمواصلة حملاته المكثفه لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات حيث قامت إدارة الإشغالأت بالقطاع بإزالة كامله وإيقاف أعمال بناء وهدم وتكسير الحوائط وسحب الأبواب والمعدات لمحلات بالبناء المخالف وايقاف أعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري وأعمال تشطيب بدون ترخيص بالعنوان الكائن ٣٤٠ قطعة ل، ١٦٦ قطعة، ١٥، ١٨٨ قطعة ط، ٣ قطعة ب، ٣٢ قطعة ن، ٣ قطعه ح، ٢٦ قطعة ط، ١٢ قطعه ط، ١٥٢ قطعة ح، ٤٨ قطعة ح، ٢ قطعة ب، ١٢٣ قطعة أ، ٢١١ قطعة ط، ٢٠٨ قطعة ه، ١٣٨ قطعة و، ٤١٤ قطعة ن وتم تكسير البروز والحوائط وسحب الأبواب ومعدات الإنشاء وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.