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تواجد حسام المندوه، وحسين السيد، وعمرو أدهم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمد سيد عبدالله.