ارتفاع أعداد زوار الأردن إلى 1.8 مليون خلال 10 اشهر

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- ارتفع إجمالي أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إلى 1.807.225 سائح وبنسبة ارتفاع 59.7 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي وصل فيها عدد السياح الى 1.131.682 سائح.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً في عدد سياح المبيت خلال العام الحالي إلى 1.552.545 سائح بنسبة ارتفاع 59.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 التي بلغت 971795 سائحا.

وارتفعت أعداد زوار بعض المواقع السياحية والأثرية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغ في عجلون 122071 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 141.2 بالمئة، وفي وادي رم 142304 زوار وبنسبة ارتفاع 36.5 بالمئة، وفي الكرك 48149 زائرا بنسبة ارتفاع 286.7 بالمئة، وفي أم قيس 27803 زوار بنسبة ارتفاع 24.8 بالمئة، وفي جرش 80708 زوار بنسبة ارتفاع 5 بالمئة.

وبينت النشرة، أن عدد زوار مدينة البترا خلال الـ 10 اشهر من العام الحالي وصل الى 145087 زائرا، والمغطس 30734 زائرا، ومأدبا (الخارطة) 30839 زائرا، وجبل نيبو 80905 زوار.

يشار إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع خلال الـ10 اشهر الماضية بنسبة 61.2 بالمئة، ليبلغ 2.1 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 73 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

--(بترا)