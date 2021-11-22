بحضور الأمين العام .." المسحل" يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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استعرضا آخر الاستعدادات لنهائي دوري الأبطال في الرياض

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، اليوم الاثنين، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك فور وصوله إلى مقر إقامته بالرياض.

وحضر الاستقبال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد السعودي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي، والأعضاء السعوديين بلجان الاتحاد الآسيوي، فيما رافق الشيخ سلمان آل خليفة، أعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي، والأمين العام داتو ويندسور.

وتم خلال الاستقبال استعراض آخر الاستعدادات لاستضافة الرياض لنهائي دوري أبطال آسيا والذي سيحتضنه ملعب الملك فهد الدولي، مساء غدٍ الثلاثاء، ويجمع ممثل الوطن فريق الهلال مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

من جانبه رحب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة مثنياً على الجهد الكبير الذي يقوم به من أجل تنمية وتطوير كرة القدم في القارة لمواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة على مستوى العالم، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم الآسيوية.