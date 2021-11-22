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أشرف زكي: «ممنوع حد يعمل فيلم ويجيب مطرب مهرجانات بالعمل»

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أشرف زكي: «ممنوع حد يعمل فيلم ويجيب مطرب مهرجانات بالعمل» أشرف زكي: «ممنوع حد يعمل فيلم ويجيب مطرب مهرجانات بالعمل»

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لن يتم اعطاء مطربي المهرجانات تصريح بالعمل في السينما أو الدراما إلا بعد حصولهم على تصريح أولا من نقابة المهن الموسيقية.

أشار «زكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أنه إذا لم تصله موافقة من نقيب الموسيقيين على غنائهم، فأنه لن يعطيهم تصريح للتمثيل، معلقا: «وأنا مالي.. ممنوع حد يعمل فيلم ويجيب مطرب مهرجانات بالعمل».

وأضاف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية، أنه لا مكان لأي شخص يحاول تشويه صورة الفن، ووجود ضوابط ليس أمرا مرفوضا، معتبرا أن محاولة الوصول إلى منطقة وسطى تضمن تنفيذ ما تريده النقابة مع الحفاظ على «أكل العيش» سيكون أمر جيدا، مستطردا: «سيكون هناك قريبا مؤتمر وتسمعوا خير».

المصرى اليوم

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