٣١٦٤ مخالفة مرورية بكفر الشيخ

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شنت الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ حملات أمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 3164 مخالفة مرورية متنوعة، منها ضبط 45 مركبة بدون لوحات معدنية، و225 مخالفة دراجة نارية، و96 مخالفة سير بدون تراخيص، و49 بدون رخص قيادة، و47 بدون رخص تسيير، و117 انتظارًا خاطئًا، و1630 مخالفة متنوعة، مثل وضع ملصقات وعدم وجود طفايات حريق وغيرهما من المخالفات.

‏‎ووجّه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط جميع أشكال الخروج عن القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.