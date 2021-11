«كأنك بنت كل الإسكندرية».. وفاة محاربة السرطان سلمي الزرقا بعد معاناة 6 سنوات

★ ★ ★ ★ ★

تحولت صفحات المواطنين في محافظة الإسكندرية إلى دفتر عزاء كبير بعد الإعلان عن وفاة سلمي الزرقا، أحد أشهر محاربات السرطان، بعد 6 سنوات من المعاناة في محاربة السرطان فقدت خلالها ذراعها الذي تم بتره خلال رحلة كفاحها.

وتفاقمت الحالة الصحية لابنة الإسكندرية سلمي الزرقا منذ نحو 10 شهور، بسبب مضاعفات سرطان لوكيميا الدم وزراعة النخاع، وجاهدت بعدها لتعلم الكتابة بيدها اليسرى، وظلت تدرس الماجستير لمدة 6 سنوات، ولكنها لم تستطع حضور حفل التخرج واستلام الشهادة.

وكتب اسلام عرفات زوج سلمي الزرقا، معلنًا وفاة محاربة السرطان عبر صفحته على موقع فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا Salma Elzarka، وصلاة الجنازة غداً الاثنين العصر بجامع المواساة والدفنة بالمنارة اخر باب والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبدالمنعم رياض بعد صلاة المغرب ..برجاء الدعاء»

وكان آخر ما كتبت محاربة السرطان، سلمي الزرقا على صفحتها على موقع فيس بوك هو الشهادتين وكلمة «أحبكم» مصحوبة بـ«ايموشن» قلب أحمر، وكتبت أيضًا يوم الجمعة الماضي: «ادعولي ارجوكم Please pray for me im in a very critical case».

وكتب ريهام عبدالله على صفحتها على Facebook: «رحلت سلمى الزرقا....رحلت من علمت الكثيرون والكثيرات الصبر....رحلت من أحبها الله فابتلاها فرزقها بمرضها نعمة الصبر وحب الناس وقوة الإيمان ...رحلت الصغيرة ذات الأحلام الكبيرة والقلب الكبير ...رحلت من كانت ضحكتها تملأ الدنيا رغم ٱلمها ...صبرت على أعضاء سبقتها إلى الجنة.. ربنا يرحمها».

وكتب المحاسب إبراهيم أحمد فؤاد: «ليله من اتعس الليالى.. وكأنك ياسلمى بنت كل بيت في اسكندرية.. #وداعا_سلمى_الزرقا».

وأنشأ محبي سلمي الزرقا صفحة على موقع فيس بوك بعنوان «صدقة جارية على روح سلمي الزرقا».

وكتب أبوتاليا المصري في نعي محاربة السرطان عبر الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله والدوام لله وحده، توفيت اليوم الدكتورة سلمى الزرقا، محاربة السرطان بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان التي جعلها تفقد أحد ذراعيها، ولكن استمرت حياتها دون أن تشعر كل ما حولها بأنها تعاني بل أنها كانت نموذج جميل جداً لكل من يتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت تحارب سرطان العظام، وواجهت حرب قوية جداً مع هذا المرض والذي كان السبب في بتر ذراعها اليمني ولكنها بدأت رحلة جديدة من الأمل والألم ومنذ 10 أشهر أنتكست بعد مضاعفات إصابتها بسرطان لوكيميا الدم وزاعة نخاع عظام لكن القدر كان أسرع بوفاتها وانتهاء لمعاناتها.. وكان من أشهر كلماتها لمتابعيها (أحارب من أجل حياتي) وقالت بعد عملية البتر أن سرطان العظام لم يقدر على هزيمتها، ولا فقد ذراعها، وأصرت أن تنهي الماجستير، وحرصت على أن تتعلم الكتابة باستخدام اليد اليسرى لتناقش الدكتوراة، وآخر ماكتبته عبر حسابها على إنستجرام يوم 11نوفمبر أنها لم تتناول الطعام منذ 44 يوما وفقدت حرفيا كل عضلات جسدها وتنتقل بواسطة كرسي متحرك وأنها كانت تتغذي عن طريق المحاليل والعلاج الكيميائي والمضادات الحيوية، ولكن ما نمتلك لها الآن سوى أن ندعو لها بأن الله عزو جل “يرحمها ويغفر لها وأن يجعل مرضها هذا في ميزان حسناتها».