منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع البرهان وحمدوك الاتفاق السياسي بالسودان

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رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق السياسي الجديد الذي تم توقيعه امس بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح برهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وذلك بفضل المبادرة الوطنية التي قادتها بعض الأطراف السودانية والجهود الإقليمية والدولية الداعمة لهذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تُسهم في نزع فتيل الأزمة في السودان وتفضي إلى حل شامل ومستدام لكافة قضايا الفترة الانتقالية.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بالعودة إلى المسار الدستوري مؤكداً بأن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي الذي تم تأسيسه بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة في ١٧ أغسطس ٢٠٢١.

و ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حكمة الشعب السوداني وتحلي الأطراف السياسية والمجتمعية بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بالحوار للتوصل إلى حلول تحقق أمن وسلام وازدهار السودان وشعبه.

جديرٌ بالذكر أن المنظمة ظلت داعمة للسودان ولحكومة الفترة الانتقالية منذ تشكيلها، وكانت شاهدةً على توقيع الإعلان السياسي في ١٧ أغسطس ٢٠١٩.