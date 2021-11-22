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مفاوضات لعقد "اتفاقية للتجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون وبريطانيا

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مفاوضات لعقد "اتفاقية للتجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون وبريطانيا مفاوضات لعقد "اتفاقية للتجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون وبريطانيا
تصريح للوزير "جريمستون" كشف فيه عن المدة المتوقع استغراقها للتوقيع

مفاوضات لعقد

قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر "جريمستون"، في مؤتمر في دبي، أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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