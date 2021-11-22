"مختص" يُحذّر: مساعدة الأهل للطالب بحل الامتحانات يؤدي إلى مشاكل سلوكية

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"المشعان": المساعدة مطلوبة دون تلقين عبر مجموعة من الخطوات هذه أهمها

أكد المتخصص في صعوبات التعلم عبدالله المشعان، أن مساعدة الأهل للطالب في حل الامتحانات وتلقينه الإجابات يؤدي إلى مشاكل سلوكية ومهارية، تؤثر عليه مستقبلًا بشكل واضح جدًّا.

ولفت "المشعان" إلى أن تلك المشكلات ستبدأ في الظهور مع عودة الطلاب للاختبارات الحضورية بالمدرسة؛ متسائلًا كيف يستطيع الطالب حل الاختبارات الحضورية تحت الضغط والتوتر وقتها.

وأضاف في حديثه لبرنامج اليوم على "الإخبارية": يمكن أن نساعد أطفالنا وقت الاختبارات؛ لكن تلقينهم الإجابات هو المشكلة.

وتابع "المشعان" أن غياب الطلاب في مراحل التعليم الأولية لمدة عامين بسبب الجائحة عن الاختبارات الحضورية، ربما أثّر على التحصيل العلمي لديهم لفارق التعليم بالمنزل عن المدرسة، وهو هاجس أولياء الأمور حاليًا؛ لافتًا إلى أنه يمكننا مساعدة الطالب في قراءة السؤال وفهمه وتضييق الحلول، كمرحلة أخيرة؛ لكن دون تلقينه الحل الأمثل مباشرة.

وأوضح أن الطالب لا بد أن يشعر بأنه هو المسؤول عن حل اختباراته وليس والده أو والدته؛ لتفادي الأثر السلبي مع العودة الحضورية مستقبلًا، ومن الأفضل أن يحقق الطالب درجةً أقل من الكاملة باعتماده على نفسه في حل الاختبارات؛ بدلًا من أن يحقق الدرجة الكاملة مع اعتماده على المساعدة المباشرة والكاملة من الأهل.