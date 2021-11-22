الرئيس الصيني: بكين ستظل دومًا نعم الجار والصديق والشريك للآسيان

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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين، خلال ترؤسه القمة الخاصة بين الصين والآسيان للاحتفال بالذكرى الثلاثين لعلاقات الحوار بين الآسيان والصين عبر رابط الفيديو، أن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أسستا شراكة إستراتيجية شاملة.

وأضاف شي، «أن هذه علامة فارقة جديدة في تاريخ علاقاتنا وستضخ زخما جديدا للسلام والاستقرار والازدهار والتنمية في منطقتنا والعالم». وأوضح الرئيس الصيني، أن الصين وآسيان بإمكانهما بناء بيت سلمي وآمن ومزدهر وجميل وودي معا. وأضاف شي، أن التنمية بالصين ستوفر مزيدا من الفرص وتضخ زخما أقوى بالمنطقة وحتى العالم الأوسع، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وشدد الرئيس الصيني على أن «الصين كانت ولاتزال وستظل دائما نعم الجار والصديق والشريك للآسيان».

وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع الآسيان لإدراك الاتجاه السائد، ومنع التدخل، وتبادل الفرص، وتعزيز الرخاء المشترك، وقال «إننا سنطبق بجدية شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، ونتخذ خطوات جديدة نحو بناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك للصين والآسيان».

ودعا الرئيس الصيني، إلى الاعتزاز بالخبرة القيمة المكتسبة للتعاون بين الصين والآسيان على مدى الثلاثين عاما الماضية والتمسك بها على المدى الطويل. ودعا أيضا إلى بناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك للصين والرابطة.

وأكد شي، على الأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الشعب إلى حياة أفضل وتحمل مهمة العصر المتمثلة في حماية السلام وتعزيز التنمية، واقتبس قول سياسي صيني قديم بأن «التصاميم لأجل العدالة تسود، والأعمال لصالح الشعب تنجح».

وحث شي، على العمل يدا بيد للبناء على ما تحقق، علاوة على السعي نحو مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين والآسيان، وجعل المنطقة والعالم أكثر ازدهارا.