تعطيل الدراسة في مطروح وأمطار بـ6 محافظات.. حالة الطقس اليوم الإثنين 22-11-2021

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم في 6 محافظات ويظل الطقس اليوم لطيفًا على السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبري، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

خريطة سقوط الأمطار خلال حالة الطقس اليوم

تتوقع الأرصاد استمرار سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة وتصبح رعدية أحيانًا على مناطق محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والعريش في شمال سيناء.

وتتوقع أن تكون تلك الأمطار مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة خلال اليوم.

تعطيل الدراسة اليوم في محافظة مطروح

قرر محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، مد تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة اليوم الإثنين لحين لستقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك على خلفية حالة الطقس السيئة التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية وأدت إلى تراكم المياه في الشوارع وتضرر أهالي مناطق الخروبة ووادي الرمل والزهور والليدو وحي الشروق.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-11-2021

تتوقع الأرصاد تحسنًا نسبيًا خلال حالة الطقس اليوم على أغلب الأنحاء.

وتكون فرصة سقوط الأمطار محصورة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الدلتا وتكون من متوسطة الشدة إلى خفيفة.

ويكون الطقس لطيفًا نهارًا على معظم الأنحاء ماعدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيكون معتدلا.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل ليصبح باردًا على كافة الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطريق المتجهة إلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة بالإضافة إلى القاهرة.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وأقصي ارتفاع للموج يصل إلى 1.5 مترًا وإتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في مصر اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر كما يلي:

درجة الحرارة العظمي في القاهرة اليوم 22 للعظمي و15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم العظمي في الإسكندرية 22 للعظمي و16 للصغري.

درجة الحرارة اليوم العظمي في أسوان 25 للعظمي و15 للصغري.

درجات الحرارة العظمي تصل إلى 22 درجة في شبين الكوم والسلوم وبورسعيد والزقازيق والمنصورة والإسماعيلية والعريش ورأس سدر وبني سويف والمنيا.

و تكون أن تصل درجات الحرارة العظمي إلى 23 درجة في السويس والطور وأسيوط وسوهاج.

و تكون درجات الحرارة العظمي 20 درجة في دمنهور وبلطيم وطابا، بينما تكون 21 درجة في طنطا وسيوة ودمياط ورفح ونويبع، وتصل إلى 24 درجة في قنا والأقصر والوادي الجديد، و25 درجة في شرم الشيخ والغردقة وأسوان وإدفو وأبوسمبل وحلايب.

وتكون أقل درجة حرارة للعظمي والصغري في سانت كاترين وتكون العظمي 16 درجة والصغري 8 درجات.