لليوم الثالث تواصل أعمال ملتقى دور الإعلام المحلي في التعامل مع الكوارث

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لليوم الثالث تتواصل أعمال ملتقى «دور الإعلام المحلي في التعامل مع الأزمات والكوارث» والذى ينظمه قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة الغردقة بحضور قيادات الإعلام الداخلى بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر وممثلي منظمة اليونسكو.

وأوضح اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، أهمية دور الإعلام وخاصة المحلي في مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها والعمل على زيادة وعي المواطنين وهو ما يمثل التحدى الأكبر.

وأشار عبدالمقصود إلى أن الإعلام الداخلي كان رائدًا وقائدًا في الحد من الأزمات التي تعرضت لها بعض المحافظات بما يخدم الغاية القومية للحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة متكاملة يشارك بها مختلف مؤسسات الدولة.

وأشاد المستشار عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الاعلام الداخلي، بالهيئة العامة للاستعلامات على الشراكة مع قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ودورها المحورى في نقل الرؤى والخبرات والتعاون المثمر لصالح التأثير الحقيقى للحد من المخاطر.

وشدد محسوب النبى على أهمية دور الإعلام وخاصة المحلي في تحقيق غاية الدولة في تعزيز أمن الوطن والمواطنين وتوعيتهم بما يبذل من جهد وتنمية على أرض مصر من المشروعات القومية.

واستعرضت إلسا ستوت ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة أن الملتقى يأتى في إطار جهود مصر لتقوية جاهزية المجتمعات على إدارة المخاطر الطبيعية وأن الهدف هو تطوير الأدوات المحلية للحد من المخاطر وتعزيز جاهزية المجتمع وعمل أدلة علمية منهجية لمواجهة الأزمات وتقليل مخاطرها.