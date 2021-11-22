"صحفيو مكة" يقفون على مراحل مشروع الـ100 مليار والإنجاز 70٪

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بطول 3.65 كلم ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة للسكان والحجاج والمعتمرين

وقف أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، على مراحل مشروع وجهة مسار طريق الملك عبدالعزيز "الموازي"، الذي تصل تكاليفه إلى 100 مليار ريال، ويعمل به 6 آلاف موظف، وتم من أجله إزالة 6 أحياء عشوائية تتضمن 3626 عقارًا.

ويبلغ طول المشروع ثلاثة كيلومترات وستمائة وخمسين مترًا، وتم إنجاز 70٪ من أعمال البنية التحتية.

واطلع وفد فرع الهيئة على مراحل المشروع، وقدم المهندس عبدالعزيز القرشي شرحًا شاملًا عما تضمنه من أعمال، والآلية المنفذة لخطوات المشروع.

وتستقبل مكة المكرمة على مدار العام أعدادًا متزايدة من المعتمرين والزوار، إضافة إلى ضيوف الرحمن في موسم الحج؛ فضلًا عن النمو المتسارع للسكان؛ مما يستدعي التعامل مع الاحتياجات المتزايدة لخدمة هذه الأعداد؛ الأمر الذي يتطلب فكرًا جديدًا يسهم في تعزيز النمو الحضري والعمراني، ويحقق التوازن بين الإنسان والمكان.

وتُعد وجهة "مسار" أحد أبرز مشاريع تطوير وتنمية الإنسان والمكان؛ حيث تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة، وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، من خلال تبنيها منظومة خدمية راسخة للمئة عام القادمة، تضمن توفير فرص استثمارية متنوعة وطويلة المدى.

وُجهة "مسار" -من خلال رؤيتها التنموية والاستثمارية- وضعت حلولًا منهجية تهدف إلى جعل مكة المكرمة نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتم تعزيز الرؤية برفع مستوى التطوير العمراني، القائم على بنية تحتية مهمة للمئة عام القادمة، مدعومة بجودة المرافق والخدمات التي تعزز من جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.

ودعمًا لهذا التوجه، استحدثت وجهة "مسار" منظومةً استثمارية متكاملة تعتبر الأولى في مكة المكرمة، بقنوات استثمارية متنوعة لاستقطاب الاستثمار المؤسساتي في مختلف القطاعات.

واستهدفت المنظومة قطاعات الضيافة والإسكان وخدمات الحج والعمرة والسياحة الدينية والترفيه والصحة، والنقل، وغيرها.

ويمثل الموقع الاستراتيجي للوجهة في مركز المدينة الثابت، عامل جذب تنافسي للاستثمار المؤسساتي الذي يستهدف القطاعات المتنوعة ضمن المنظومة الاستثمارية المتكاملة للوجهة، التي تتضمن قنوات تزخر بالعديد من المقومات التي ستقود إلى تحقيق عوائد مستدامة طويلة المدى.

ويُعد الاستثمار في الوجهة استثناءً في عالم الاستثمار طويل المدى؛ حيث يوفر فرصًا واسعة في قطاعات الضيافة والإعاشة والإقامة والنقل، وفق معايير تسهم في تقديم مفاهيم إقامة جديدة تلبي احتياجات الجيل القادم من الحجاج والمعتمرين.

وستوفر الفرص الاستثمارية 38 ألف وحدة فندقية، و13 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من المراكز التجارية، ومرافق رعاية صحية، ومراكز خدمات عامة.

وتتميز "مسار" بكونها وجهة حضرية واستثمارية ملهمة لـ100 عام قادمة في مكة المكرمة، عبر تطوير ستة مناطق عشوائية وإزالة ما يقرب من 3626 عقارًا وتحويلها إلى وجهة عصرية.

ويُتوقع أن يكون الافتتاح الجزئي للوجهة عام 2022؛ حيث تم حتى الآن استكمال ما نسبته 70% من أعمال البنية التحتية، والتي تم إنفاق أكثر من 17 مليار ريال عليها.

وتحتضن الوجهة 58 فندقًا؛ منها 16 من فئة الخمس نجوم، إضافة إلى 59 مبنىً للشقق الفندقية، و82 مبنىً للشقق السكنية.

وعُززت الموافقة السامية بضم المساحة الكلية للوجهة البالغة 1.25 مليون متر مربع في أربعة صكوك شاملة (موحدة)، من أهمية وجهة مسار كبيئة تطويرية ذات بنية تنموية متكاملة، تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، وتقدم فرصًا استثمارية مميزة في مختلف القطاعات.

وتتكون وجهة مسار من 205 قطع تطويرية وتنموية متكاملة قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة، ويجري العمل على تسريع وتيرة الإنجاز، وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمئة عام القادمة.

بدوره، أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه الجولة تأتي لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين بصفة عامة بالوقوف على أبرز المعالم والمشاريع العملاقة القائمة، التي لا تزال تحت الإنشاء؛ مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل البوابة الغربية لمكة، وسيُحدث نقلة نوعية كبيرة لأطهر البقاع؛ مشيدًا بمضامين الجولة وما اشتملت عليه من أهداف.