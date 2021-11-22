الإحصاء الخليجي: قرابة 85 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

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إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,550 وحالات التعافي من الفيروس 2,500,447

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 85 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,993,387 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,528,017 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,500,447 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,550 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.