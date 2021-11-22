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انتهاء المهلة الممنوحة لـ«المنشآت السياحية» في البحر الأحمر لإنهاء تراخيص «سلامة الغذاء»

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انتهاء المهلة الممنوحة لـ«المنشآت السياحية» في البحر الأحمر لإنهاء تراخيص «سلامة الغذاء» انتهاء المهلة الممنوحة لـ«المنشآت السياحية» في البحر الأحمر لإنهاء تراخيص «سلامة الغذاء»

تنتهي اليوم الاثنين المهلة الاخيرة التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لملاك المطاعم والفنادق والقري السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء للحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتداول الغذاء في المنشآت السياحة والفندقية.

ويذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء منحت مهلة غير قابلة للمد لحصول المنشآت السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء على تراخيص من الهيئة، ومنحت الهيئة مهلة لهم طوال الفترة الماضية مراعاة لآثار وتداعيات السلبية من إنتشار ،وما تلاها من خسائر فادحة بالقطاع السياحي.

ودعت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والفنادق بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء وكذلك التعاون التام مع مفتشى الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تقوم بها لتلك المنشآت وتقديم كافة اوجه الدعم للمنشآت السياحية والفندقية والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء بما يكفل الغذاء الآمن لمرتادي هذه المنشآت.

المصرى اليوم

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