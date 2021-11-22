تجهيزٌ وترتيب واستقبال.. شاهد شاشات ومختصين في مصلى الجنائز بالحرم

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جهودٌ تُوافق السنة النبوية وتذكيرٌ لأهل الميت للاحتساب.. "مصاحف وتفاسير"

تُكثّف وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية بالمسجد الحرام على كل المستويات، ومن أهمها الخدمات المقدمة في مصلى الجنائز؛ حيث تقوم الوكالة من خلال عدد من الإدارات التابعة لها، على تهيئة الموقع بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفي شأن استقبال الجنائز وترتيبها، تقوم الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام -ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام- بعمل بارز ومهم في ترتيب الجنائز، ومن أبرز مهام الإدارة في مصلى الجنائز، استقبال الجنائز وترتيبها في كل صلاة وفق ما جاء في السنة النبوية، كما تقوم إدارة هيئة المسجد الحرام بتوفير موظف أساسي وآخر احتياطي؛ لضمان تغطية الموقع في كل الفترات، وتذكير أهل الميت بالصبر والاحتساب؛ وذلك لما فيه من الأجر والثواب عند الله تعالى.

وفي المحتوى التوجيهي بشاشات مصلى الجنائز، تشارك الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية -ممثلة في وحدة المحتوى والمعلومات- في عمل المحتويات، التي تهدف إلى نشر الجوانب الشرعية؛ إلى الإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت، والتذكير بالقيم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية؛ حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات؛ وذلك من خلال شاشتين في موقع الجنائز تساهم في تعليم القاصدين كيفية الصلاة على الجنازة والأدعية المأثورة فيها، وتوعيتهم بفضائل وأحكام الصلاة على الميت.

وعن تزويد مصلى الجنائز بالمصاحف، توفر الإدارة العامة للمصاحف والكتب -ممثلة في إدارة المصاحف- عدد (٦) دواليب نحاسة، و(٢٥٠) مصحفًا في مصلى الجنائز؛ حيث يتم تزويد الأرفف المخصصة في مصلى "الجنائز" بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية)، كما يتم إيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير.