عمر ربيع ياسين: استأذنت محمود الخطيب لخوض انتخابات الأهلي.. وتلقيت عرضًا من ريال مدريد

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قال عمر ربيع ياسين، المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة، إنه حصل على إذن من محمود الخطيب رئيس النادي والمرشح على المنصب نفسه، من أجل خوض الانتخابات.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يعرض على الخطيب، الانضمام إلى قائمته لأن رئيس الأهلي لم يُبادر بذلك، مضيفًا: «أبلغته برغبتي في خوض الانتخابات ليرد قائلًا من حقك والأهلي ملك لنا جيمعًا».

وأشار إلى أنه تلقى عرضًا عندما كان لاعبًا بالأهلي من ريال مدريد عام 2006، مضيفًا «توجهت أنا ووالدي إلى محمود الخطيب لاستئذانه كونه المسؤول عن الكرة بالنادي وقتها، وأمتثلنا لرغبة الخطيب وقتها رغم أنها فرصة لا تعوض».

واختتم تصريحاته، أن إمكانياته المادية لا تساعده على عمل دعاية بـ«الملايين»، لكن الدعايا ليست كافية لإقناع عضو النادي، والتواصل بشكل شخصي مع الأعضاء هو الأهم، لتوصيل أفكاره لهم.