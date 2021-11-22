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كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان

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كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة، بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124، بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

باكستان

سجلت باكستان 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1282195 إصابة، منها 22562 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28663 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230970 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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