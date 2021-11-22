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أستراليا تسمح لحاملي التأشيرات الطلابية بدخول البلاد اعتبارًا من 1 ديسمبر

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أستراليا تسمح لحاملي التأشيرات الطلابية بدخول البلاد اعتبارًا من 1 ديسمبر أستراليا تسمح لحاملي التأشيرات الطلابية بدخول البلاد اعتبارًا من 1 ديسمبر
أكثر من 4800 طالب سعودي يدرسون في الجامعات الأسترالية

أستراليا تسمح لحاملي التأشيرات الطلابية بدخول البلاد اعتبارًا من 1 ديسمبر

أعلنت أستراليا عن السماح للطلاب بدخول البلاد اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل، بعد ما يقارب عامين على إغلاق الحدود بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: إن حاملي التأشيرات الملقَّحين بالكامل، سيكونون مؤهلين لدخول أستراليا اعتبارًا من 1 ديسمبر دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من السفر؛ مشيرًا إلى أن بعض الولايات ما زالت مستمرة في إلزام المسافرين بالحجر الصحي.

ويدرس في أستراليا أكثر من 4800 طالب سعودي في مجالات مختلفة في أكثر من 20 جامعة أسترالية.

وأشار إعلان أستراليا إلى أنه سيتم السماح -إلى جانب حاملي تأشيرات طالب- للعمالة المتخصصة والحالات الإنسانية وحاملي تأشيرات العلاج والتأشيرات العائلية، بالدخول للبلاد؛ فيما سيتم السماح لحاملي التأشيرات السياحية بالسفر إلى أستراليا في وقت لاحق غير محدد بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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