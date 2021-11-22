"تحالف دعم الشرعية": إحباط محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب

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أعلن تنفيذ 25 استهدافاً وتدمير 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط محاولة هجومٍ للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأكّد "التحالف"، استهداف 25 هدفاً، وتدمير 12 آلية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للميليشيات في استخدام زوارق مفخخة، وحذّر من مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه اتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.