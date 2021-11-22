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باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان

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باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان
الشرطة ترجّح أنه بسبب خلافات قبلية

باكستان.. مصرع 4 أشخاص جرّاء هجوم مسلح في إقليم بلوشستان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون إثر هجومٍ مسلحٍ نفّذه مجهولون، الليلة الماضية، على سيارة في إقليم بلوشستان- جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، اليوم، أن الهجوم وقع في منطقة مستونج بإقليم بلوشستان، في حين رجّحت الشرطة المحلية أن الهجوم يعد جزءاً من الخلافات القبلية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان مير عبدالقدوس بزنجو؛ الهجوم وأمر الشرطة بسرعة اعتقال العناصر المتورّطة فيه، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية تعد إحدى أكبر المشكلات التي تحول دون النجاح في استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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