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ورصدت «المصرى اليوم» أول مجمع خيرى، تم التبرع به قبل 95 عاما، وتحديدا عام 1344 هـ، الموافق 1926 م، بمدينة مغاغة، شمال المنيا، باسم عطوفة قلينى باشا، تبرع به قلينى فهمى باشا، على مساحة 75 فدانا، تضم قصره وملحقاته لتحويلها إلى منشآت تعليمية وصحية ومسجد.

وشملت المنشآت التعليمية مدرسة ثانوية وأخرى ابتدائية وثالثة تجارية، فيما أقيم المستشفى فى قصره، الذى أقيم على شكل سفينة، ليحمل اسم الملك فاروق، وأصبح الآن مستشفى مغاغة المركزى.

«عطُوفة قلينى باشا» أول مجمع خيرى فى المنيا

وتضمن قرار التبرع قصره الجميل فى حلوان، ليكون مدرسة للبنات، (وقف مساحته 58 فدانا)، وتبرع بمساحة 30 فدانا، لتخصيصها مستشفى الأقباط، بشارع الملكة نازلى بالقاهرة، لمعالجة الفقراء.

ولم ينته التبرع عند ذلك، بل قرر تخصيص 100 جنيه سنويا جوائز للمتفوقين من طلبة مدارس مجلس مديرية المنيا، وخصص مرتبات للفقراء والمساكين، تصرف فى الأعياد والمواسم.

«عطُوفة قلينى باشا» أول مجمع خيرى فى المنيا

وكُتب التبرع على لوحات تحمل عبارات تخلد تاريخ التبرع، منها لوحة كبيرة على شكل بوابة، وأخرى حجرية داخل مستشفى مغاغة.

اللوحة الأولى على شكل بوابة حجرية كبيرة، تتضمن الكلمات التالية «هبة عطوفة قلينى فهمى باشا للعلم»، قد تبرع حضرة العطوفة قلينى فهمى باشا لمجلس مديرية المنيا بهذا الملك المُشيدة عليه هذه المدارس، البالغ مسطحها 20 ألف متر، قدرها مجلس المديرية بـ 20 ألف جنيه، خلاف البناء الذى أمامها المخصص لتعليم تلاميذ كشافة قلينى فهمى باشا، ويسكنه طلبة المدارس الغرباء مجانا، كما وهب قصره العظيم الكائن بمغاغة ليكون مستشفى لمعالجة الفقراء من جميع المذاهب ووقف عليه 75 فدانًا.

ووقف قصره الجميل فى حلوان ليكون مدرسة للبنات من جميع الملك، ووقف عليه 58 فدانا، كما وقف 30 فدانا على مستشفى الأقباط، الكائن بشارع الملكة نازلى، لمعالجة الفقراء وخصص 100 جنيه سنويا جوائز للمتفوقين من طلبة مدارس مجلس مديرية المنيا، وخصص مرتبات للفقراء والمساكين تصرف فى الأعياد والمواسم.

ووقف فدانين لصيانة مسجد قلينى فهمى باشا بمغاغة، عام 1344 هـ، الموافق 1926 م.

«عطُوفة قلينى باشا» أول مجمع خيرى فى المنيا

وشملت اللوحة الثانية مستشفى مغاغة المركزى، الملك فاروق سابقا، ونصها: «مستشفى الملك فاروق الأول بمغاغة، فى عهد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الأول، حفظه الله، أقامت مصلحة المبانى الأميرية هذا المستشفى على أرض مساحتها 13025 مترا مربعا بتبرع حضرة صاحب السعادة قلينى فهمى باشا، وقد تم تشييده وتأثيثه على نفقة وزارة الصحة وافتتحه للعمل رسميا، حضرة صاحب المعالى وزير الصحة العمومية، الدكتور عبدالجواد حسين باشا، يوم الثلاثاء 28 جمادى الأول سنة 1370 هجريا، الموافق 6 مارس سنة 1951 ميلاديا. وأدرجت تلك المنشآت بسجل المنشآت الأثرية، ومازالت تعبر عن تاريخها وجمالها، حيث أقيم القصر على شكل باخرة، والمدرسة على شكل منشأة فرعونية، ومازالت البوابة واللوحة الحجرية تتحدى الزمن وتحتفظ بمعلوماتها.