منجى بدر الوزير المفوض التجارى السابق بالهند: التضخم العالمى لايزال تحت السيطرة وارتباكات «الإمداد» تنتهى عام ٢٠٢٢

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■ بحكم خبرتك كيف ترى حجم وعمق مشكلة سلاسل الإمداد العالمية حاليا؟

- يخشى العديد من الخبراء من تزايد تعقيد قضية سلاسل التوريد العالمية فى نقص المعروض من السلع وزيادة معدلات التضخم وذلك نتيجة الدور الذى يقوم به اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين فى منظومة الاقتصاد والتجارة الدوليين. فالاقتصادان يمثلان معا أكثر من 40 فى المائة من الناتج الاقتصادى العالمى، وقد يؤدى ارتباك سلاسل التوريد لديهما إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، إلى جانب ارتفاع أسعار معظم أنواع السلع والمواد الخام.

وتعود تلك التوقعات السلبية إلى تزايد الضغوط، التى تتعرض لها سلاسل التوريد فى الولايات المتحدة، ولا شك أن الحديث المتواتر عن اضطراب فى أوضاع سلاسل التوريد الدولية يترك تجارة التجزئة فى حالة ارتباك أيضا وسط قلق من احتمال عودة مشاهد الأرفف الفارغة فى المحال التجارية الكبرى بالاقتصادات المتقدمة والناشئة، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

■ لكن هناك تباينا فى تقدير الوضع بين الحالة اللوجستية للعالم قبل الموجة الرابعة ثم معها وبعدها؟

- إن اضطراب سلاسل التوريد مرة أخرى نتيجة الموجة الجديدة من الجيل الرابع من الفيروس والتأخير فى عمليات الشحن سوف تعمل على تغذية معدل التضخم ونقص المعروض، بشكل لم يكن ملموسا على هذا النحو فى بداية كورونا، وخلال العام الماضى تم ضخ نحو 15 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى، للتغلب على العواقب الاقتصادية السيئة لسياسات الإغلاق، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك فى فترة الجائحة، وتراكمت المدخرات نتيجة لتقلص الاستهلاك العام، والآن نشهد بداية ارتفاع فى معدلات التضخم على المستوى الدولى نتيجة توافر سيولة وشح فى عرض المنتجات كما لا تنسى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على زيادة التضخم.

وعلى الرغم من أن الأمر لايزال تحت السيطرة، فإن تعليقات بعض محافظى البنوك المركزية تظهر عدم ارتياح من الاتجاه الحالى للتضخم، لكنهم يتوقعون السيطرة عليه إذا ما عادت سلاسل التوريد للعمل بكفاءة موازية لما كان عليه الوضع قبل ظهور الفيروس.

■ ما الأثر على حركة التصنيع وبالذات فى آسيا؟

- الجيل الرابع من فيروس كورونا يزيد أوجاع الاقتصاد العالمى، خاصة الدول الآسيوية التى قد تفقد جزءا من أهميتها كأكبر مصنع عالمى،

وتتصاعد أصوات فى عدد من دول العالم ذات تأثير فى صناعة القرار الاقتصادى على المستوى العالمى، للمطالبة بوقفة لإعادة النظر فيما يعده بعضهم تأثيرات سلبية للإغلاقات المتكررة فى آسيا والصين على الاقتصاد الدولى، فهيمنة آسيا على مجالات التصنيع الرئيسية يعد سببا أساسيا فى حالة الارتباك التى سادت سلاسل التوريد، ومعها الاقتصاد العالمى.

كما أظهر وباء كورونا نقاط ضعف فى سلاسل التوريد الدولية وعندما يخفض المصنعون فى القارة الآسيوية إنتاجهم يعانى المصنعون والمستهلكون فى دول أخرى من العالم بسبب ضعف المرونة فى الجهاز الإنتاجى.

وإحدى النتائج المحتملة فى المستقبل أن الشركات العالمية ستنوع سلاسل التوريد الخاصة بها، وبدلا من الاعتماد شبه الكلى على المصانع فى

آسيا ستتنوع القاعدة الإنتاجية دوليا، ومن المنتظر أن يستفيد من ذلك بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا لقربها من القارة الأوروبية.

■ هل توجد فرصة فعلا لتغير خريطة التصنيع عالميا أم أن ذلك لايزال فى عداد التوقع غير المؤكد؟

- يرجح عدد من الخبراء ظهور حالة من «اللامركزية» فى العملية التصنيعية فى المستقبل وعودة بعض الصناعات الحيوية إلى أوطانها، خاصة فى ظل التطور الكبير فى الذكاء الاصطناعى الذى سيسهم فى خفض التكاليف التى كانت السبب الرئيسى لنقل العديد من الشركات الدولية لمصانعها إلى الخارج خاصة الصين وإندونيسيا وفيتنام وغيرها.

■ ماذا عن مصر وكيف تواجه ارتباك وسلاسل التوريد وتستفيد من تغيير خريطة التصنيع؟

- لابد من الإشارة إلى المفكر المصرى جمال حمدان وعبقرية المكان الذى كان أحد أسباب تخفيف الآثار السلبية لسلاسل التوريد على الاقتصاد المصرى بجانب توافق مثلث السياسات الاقتصادية الكلية المصرية، وهى السياسات التجارية والنقدية والمالية، وكذا الطفرة الكبيرة فى البنية التحتية وتحسين مرونة الجهاز الإنتاجى المصرى فى القطاع الزراعى والصناعات الغذائية فى ظل سياسات إصلاح اقتصادى منذ عام ٢٠١٦ ثابتة ومستمرة- رغم بعض الانتقادات- فى تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطنى، وحان أوان قطف ثمار الإصلاح الاقتصادى فى الترويج لموقع مصر فى الاستفادة من اللامركزية التى تقترح إعادة توطين عدد من الصناعات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بل وعودتها لموطنها الأصلى.

ونعتقد أن مشاكل سلاسل التوريد سيكون تأثيرها محدودا نسبيًا على معدلات التضخم المصرى نظرا للتوسع فى إنتاج السلع الأساسية إضافة لزيادة معدلات الإنتاجية للقطاع الزراعى خاصةً للقمح والذرة والأرز والقطن والبنجر.

لم نسمع عن أى تحرك من دول مجموعة الـ٧٧ مثلا أو غيرها للتصدى الجماعى لهذا الوضع الاقتصادى العالمى الضار جدا بالدول النامية؟

نعم ومع ذلك أرى أن تبادل الآراء والتشاور فى إطار منظمة التجارة العالمية هو أنسب الأطر للتغلب على مشاكل سلاسل التوريد فى ظل سعى كل دولة لتعظيم مصالحها، بالإضافة لعدم تواجد إطار ملزم وفعال بين دول الجنوب الناشئة، كما أن المفاوضات الثنائية حول إعادة التوطين لبعض الصناعات بين مصر ودول أوروبا على وجه الخصوص تعتبر مهمة فى الوقت الراهن.

■ متى تنتهى أزمة التوريد العالمى بتقديرك؟

- أنا مع من يرون أن مشاكل سلاسل التوريد والإمداد سوف تنتهى مع بداية النصف الثانى من عام ٢٠٢٢ على أقصى تقدير.

■ إلى ذلك الحين كيف تنظر إلى موقف مصر إزاء تقلبات سلعة استراتيجية كالقمح؟

- تنتج مصر حوالى ٩ ملايين طن قمح سنويًا وتستورد حوالى ١٤ مليون طن وتستهلك من ٢٢ إلى ٢٣ مليون طن سنويًا. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم. وسوف ترتفع قيمة واردات القمح نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وأيضا ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

وقد اتخذت مصر قرارا هامًا بزيادة أسعار التوريد للقمح لتبلغ حوالى ٨٥٠ جنيها مصريا للأردب، وهذا سيساعد فى زيادة المساحة المزروعة من القمح مما سيزيد الإنتاج المحلى هذا العام لحوالى ١١ مليون طن مما سيؤدى إلى خفض واردات القمح إلى حوالى ١٢ مليون طن وتوفير النقد الأجنبى وتقليص العجز فى الميزان التجارى، ويعتبر ذلك من إيجابيات كورونا على زيادة زراعة القمح المصرى وبداية تطبيق نظرية الأمن الغذائى فى مصر كجزء من الأمن القومى.

■ حدث سوء استغلال من مستورد السيارات بمصر بعد تأخر التصنيع لدى المنتجين وتأخر الشحنات، بسبب نقص دوائر الميكروتشيب، أيضا ماذا عن تبعات ذلك؟

- لا تنتج مصر هذا البند، وقد تأثرت سوق السيارات بمصر بنقص الإنتاج منها بمعدل فاق كل أسواق العالم نتيجة مشاكل سلاسل التوريد وتوقف عدد من المصانع عن الإنتاج بسبب كورونا أو تخفيض إنتاجها، حيث زادت ظاهرة الأوفر برايس على كل ماركات السيارات بشكل غير قانونى بمصر مما دفع جهاز حماية المستهلك إلى وضع ضوابط لسوق السيارات اعتبارا من ١٥ نوفمبر الجارى لم تفلح حاليا فى وقف أو تحجيم ظاهرة الأوفر برايس لأن القاعدة الأساسية للاقتصاد، وهى العرض والطلب، مازالت تعمل بكفاءة لمصلحة الوكيل والموزع والضحية هو المستهلك وعجزت القوانين المصرية عن السيطرة على الأوفر برايس، مما يؤكد ظاهرة وجود تشوهات بالسوق المصرية وانتشار ظاهرة التربيطات واحتكار القلة.

وتقوم الدولة حاليا بإنشاء وتشييد مدينة متكاملة حرة للسيارات فى طريق العين السخنة، تشمل كل الماركات، ويمكن للمستهلك شراء ما يرغب من السيارات بالأسعار الرسمية، وهو درس لشبكات الاحتكار والوكلاء وإصلاح لتشوهات السوق المصرية، وتأكيد فاعلية الدولة ودورها كحكم محايد بين وكلاء السيارات والمستهلك وإعطاء درس لباقى شبكات الاحتكار بالامتناع عن ممارساتهم الضارة، وإيجاد أنماط جديدة لرجال أعمال وللقطاع الخاص للتواضع فى حساب معدلات الربح مثل باقى الجنسيات، ولعل نجاح رجال الأعمال السوريين فى مصر هو أبلغ دليل على واقعية حساباتهم لمعدلات الربح ونجاحهم، بل وتفوقهم فى عدد من المجالات.