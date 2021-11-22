«زى النهارده».. وفاة الروائي الإنجليزي ألدوس هكسلي 22 نوفمبر 1963

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ألدوس هكسلى، كاتب إنجليزى، ولد في عام 1894 اشتهر بكتابة الروايات والقصص وسيناريوهات الأفلام، وهو مولود في 26 يوليو 1894 وقضى حياته منذعام 1937 بمدينة لوس أنجلوس وتعد روايته العالم الطريف أو «عالم جديد شجاع» من أفضل أعماله وأشهرها، وقد بدأ حياته الأدبية شاعرا، ونشر شعره أول الأمر في مجلة «ويلز» وجمعه في ديوان عنوانه «العجلة المحترقة» في عام 1916، وهو حفيد توماس هكسلى العالم الشهير، وينحدر من ناحية أمه من أسرة توماس أرنولد ناظر مدرسة رجبى الشهيرة ومن أقربائه من كان أستاذا، ومن كان عالما، أو شاعرا أو روائيا أدركنا مرجعية موهبته، وقد استطاع بقلمه وذكائه أن يرتفع إلى سماء الشهرة وهو رجل طويل القامة، نحيل القوام، حتى إن الأطفال هامستد كانوا يتجمعون حوله في شبابه الباكر ويهزأون به غير أن طول قامته يخيل للناظر إليه أنه يعيش في عالم غير عالمنا، ولأنه شامخ بعظمته وما أبعد هذا عن الصواب فإن هكسلى يتحدث لكل من يلقاه في سهولة وتواضع وهو رجل شديد المرح لا يصف بالتزمت وهو يستعمل في أحاديثه كثيرا من غريب اللفظ، لا لأنه يتكلف غريب الحديث، ولكن لأن الرجل غريب التفكير وهو بحاجة إلى هذه الألفاظ يعبر بها عما يختلج في نفسه ومن رواياته الأخرى «الكروم الأصفر» و«الجزيرة» و«أبواب الإدراك» وتوفى «زى النهاردة» في 22 نوفمبر 1963.