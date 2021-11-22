«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي 22 نوفمبر 1963

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان ترتيب الرئيس الأمريكى جون كيندى بين الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هو الخامس والثلاثون، وقد تولى الرئاسة منذ 1961 وحتى اغتياله «زي النهارده»فى22 نوفمبر1963وكان عمره آنذاك 46 عاما، وهو مولود في 29 مايو 1917، في بروكلين، وقد جاء خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور، وقبل أن يصبح رئيسا كان يمثل ولاية ماساتشوستس من 1947 وحتى 1960 كعضو في مجلس النواب، ولاحقًا في مجلس الشيوخ.وقد انتخب لرئاسة أمريكا كمرشح عن الحزب الديمقراطى، وكان عمره آنذاك 43 عامًا حينما واجه خصمه الجمهورى ريتشارد نيكسون،وقد ربح في تلك الانتخابات بفارق ضئيل. وكان كيندى الرئيس الأمريكى الكاثوليكى الوحيد،وأصغررئيس أمريكى منتخب. وقد تولى الرئاسة في فترة حرجة من الحرب الباردة، وكان صاحب مواقف قوية في مواجهة السوفييت في كل المجالات سواء العسكرية أو السياسية من خلال مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي جعله أحد أكثر رؤساء أمريكا شعبية، وأحد أكثرهم أهمية.وكان من أهم الأحداث في فترة ولايته عملية اقتحام خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وبناء جدار برلين والإرهاصات الأولى لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية الأمريكية وسباق غزو الفضاء، حيث إنه صاحب الوعد الشهير بإنزال إنسان على القمر، أما عن واقعة اغتياله فقد وقعت حينما كان في زيارة رسمية لمدينة دالاس، حيث أطلق عليه الرصاص أثناء مروره بسيارة مكشوفة في أحد شوارع دالاس في تكساس برفقة زوجته جاكلين كيندى وحاكم ولاية تكساس جون كونالى الذي أصيب في الحادث.وقد أدين لى هارفى أوسولد بارتكاب الجريمة، وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودى جاك روبى، وذلك قبل انعقاد المحكمة، وقد توفى روبى، أيضا لإصابته بسرطان الرئة وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر.وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة.وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل إلى الآن، وأثيرت شكوك بأن للمخابرات الأمريكية أو الاستخبارات السوفيتية يداً في مقتله، وأيضا بأن اغتياله كان بإيعاز إسرائيلى بسبب إصراره على تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلى لمعرفة إذا كان يحتوى على قنابل ذرية أم لا. وقد جاء خلفا له في الرئاسة ليندون جونسون.