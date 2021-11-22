  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أسامة نبيه يهاجم مسؤول بالزمالك بسبب نجله: «دي طابونة»

Print
أسامة نبيه يهاجم مسؤول بالزمالك بسبب نجله: «دي طابونة» أسامة نبيه يهاجم مسؤول بالزمالك بسبب نجله: «دي طابونة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن هناك مسؤول باللجنة السابقة بالزمالك برئاسة حسين لبيب، ضحى بالثنائي أحمد عيد وأحمد محمود، لاعبا الفريق، لاستقدام نجله من نادي وادي دجلة، الذي يلعب في نفس مركزهما (الظهير الأيمن).

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية: «هناك مسؤول في الزمالك ضحى بأحمد عيد وأحمد محمود، من أجل التعاقد مع ابنه من نادي وادي دجله، هذا المسؤول عارف نفسه، عمل لابنه عقد أكبر من عقود لاعبي قطاع الناشئين. ولم يتم قيده بسبب مشكلة القيد».

ووجه أسامة نبيه، رسالة للمسؤول بنادي الزمالك، قائلاً:«أنت راجل مسؤول وتعلم جيدًا أنه سيتم منع النادي من القيد، تضم ابنك للنادي الأبيض وتعمله عقد وأخرج له، اتنين في نفس المركز (منتخبات) أحمد عيد، في الاولمبي وأحمد محمود، في منتخب الشباب مواليد 2003 وتمرن ابنك في الدرجة الأولى! (دي طابونة)»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين