أسامة نبيه يهاجم مسؤول بالزمالك بسبب نجله: «دي طابونة»

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أكد أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك مسؤول باللجنة السابقة بالزمالك برئاسة حسين لبيب، ضحى بالثنائي أحمد عيد وأحمد محمود، لاعبا الفريق، لاستقدام نجله من نادي وادي دجلة، الذي يلعب في نفس مركزهما (الظهير الأيمن).

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية: «هناك مسؤول في الزمالك ضحى بأحمد عيد وأحمد محمود، من أجل التعاقد مع ابنه من نادي وادي دجله، هذا المسؤول عارف نفسه، عمل لابنه عقد أكبر من عقود لاعبي قطاع الناشئين. ولم يتم قيده بسبب مشكلة القيد».

ووجه أسامة نبيه، رسالة للمسؤول بنادي الزمالك، قائلاً:«أنت راجل مسؤول وتعلم جيدًا أنه سيتم منع النادي من القيد، تضم ابنك للنادي الأبيض وتعمله عقد وأخرج له، اتنين في نفس المركز (منتخبات) أحمد عيد، في المنتخب الاولمبي وأحمد محمود، في منتخب الشباب مواليد 2003 وتمرن ابنك في الدرجة الأولى! (دي طابونة)»