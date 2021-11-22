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أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من .. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

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أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي» أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من .. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

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علق أسامة نبيه، المدرب العام السابق لنادي ، على استبعاد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من قائمة الوطني الأول في بطولة كأس العرب.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية: «استبعاد الحارس محمد أبوجبل، ومحمود علاء، وطارق حامد لاعبي نادي الزمالك من قائمة المنتخب، أمر (مش طبيعي)، لأنهم من الركائز الأساسية في المنتخب».

وأضاف :«طارق حامد، ميخرجش من المنتخب تحت أي ظرف، لأنه من الأعمدة الأساسية في المنتخب، ولا غني عنه»، مضيفًا :«طارق حامد، أكثر لاعب يسترجع الكورة في الدوري المصري، كيف يتم استبعاده من المنتخب؟!».

يُذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش، اختار 23 لاعبًا في قائمة منتخب ، للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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