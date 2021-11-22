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علق أسامة نبيه، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، على استبعاد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من قائمة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية: «استبعاد الحارس محمد أبوجبل، ومحمود علاء، وطارق حامد لاعبي نادي الزمالك من قائمة المنتخب، أمر (مش طبيعي)، لأنهم من الركائز الأساسية في المنتخب».

وأضاف :«طارق حامد، ميخرجش من المنتخب تحت أي ظرف، لأنه من الأعمدة الأساسية في المنتخب، ولا غني عنه»، مضيفًا :«طارق حامد، أكثر لاعب يسترجع الكورة في الدوري المصري، كيف يتم استبعاده من المنتخب؟!».

يُذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش، اختار 23 لاعبًا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.