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جمال الغندور: هدف المقاولون الملغي في الأهلي «تسلل»

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جمال الغندور: هدف المقاولون الملغي في الأهلي «تسلل» جمال الغندور: هدف المقاولون الملغي في الأهلي «تسلل»

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أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أن خطوط تقنية الفيديو في هدف المقاولون العرب في شباك الأهلي خاطئة، وكان يجب أن يكون الخط على اخر مدافع في الفريق الأحمر.

وقال جمال الغندور في تصريحات تليفزيونية: «هدف المقاولون العرب الملغي في مرمى الأهلي من تسلل واضح، وقرار أحمد الغندور حكم اللقاء صحيح».

وأشار إلى أن قرار الحكم في مباراة بيراميدز والمصري صحيح باحتساب هدف عمرو مرعي، والذي جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتابع: «هدف تعادل المصري في شباك بيراميدز صحيح وليس هناك لمسة يد على عمرو مرعي».

المصرى اليوم

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