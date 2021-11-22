إعلامي: نجم الأهلي يطلب من موسيماني الرحيل في يناير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن طاهر محمد طاهر، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الرحيل عن جدران القلعة الحمراء على سبيل الاعارة في الميركاتو الشتوي القادمة، حال استمرار عقب تجاهل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، له واستبعاده المستمر من المباريات.
وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «طاهر، أبلغ موسيماني في رغبته بالرحيل خاصة ـنه لم يتم تحديد موقفه سواء بالمشاركة أو الرحيل خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنه لم يفتعل أي مشكلة وقال له نصاً: (لو مش عايزني قولي علشان أمشي وأشوف فرصة في مكان آخر).
وأضاف: «السبب وراء طلب رحيل طاهر، هو استبعاده من قائمة الأهلي بشكل مستمر وعدم الدفع به في المباريات مما جعل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، يستعبده من حساباته الفنية خلال الفترة الماضية».
وأشار إلى أن عروض من بعض أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته في انتقالات يناير المقبلة أبرزها من فريقه السابق المقاولون والإسماعيلي والاتحاد السكندري.