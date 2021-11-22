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إعلامي: نجم الأهلي يطلب من موسيماني الرحيل في يناير

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إعلامي: نجم الأهلي يطلب من موسيماني الرحيل في يناير إعلامي: نجم الأهلي يطلب من موسيماني الرحيل في يناير

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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن طاهر محمد طاهر، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الرحيل عن جدران القلعة الحمراء على سبيل الاعارة في الميركاتو الشتوي القادمة، حال استمرار عقب تجاهل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، له واستبعاده المستمر من المباريات.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «طاهر، أبلغ موسيماني في رغبته بالرحيل خاصة ـنه لم يتم تحديد موقفه سواء بالمشاركة أو الرحيل خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنه لم يفتعل أي مشكلة وقال له نصاً: (لو مش عايزني قولي علشان أمشي وأشوف فرصة في مكان آخر).

وأضاف: «السبب وراء طلب رحيل طاهر، هو استبعاده من قائمة الأهلي بشكل مستمر وعدم الدفع به في المباريات مما جعل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، يستعبده من حساباته الفنية خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن عروض من بعض أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته في انتقالات يناير المقبلة أبرزها من فريقه السابق المقاولون والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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