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نجم طلائع الجيش يرفض الانضمام لبيراميدز من أجل .. شبانة يكشف التفاصيل

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نجم طلائع الجيش يرفض الانضمام لبيراميدز من أجل الزمالك.. شبانة يكشف التفاصيل نجم طلائع الجيش يرفض الانضمام لبيراميدز من أجل .. شبانة يكشف التفاصيل

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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق طلائع الجيش، رفض العودة إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في اللعب للزمالك.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «مهند لاشين، يرغب في الانضمام للزمالك لكن ظروف وقف القيد على النادي الأبيض أدت إلى تعثر الصفقة في ميركاتو الصيف الماضي».

واضاف: «مهند لاشين، اتفق مع مسؤولي على الانضمام للفريق بداية الموسم الجديد بعد إنتهاء عقوبة القيد ومنحهم (كلمة شرف) في ارتداء قميص نادي الزمالك وعدم الانتقال لأي فريق آخر».

يُذكر أن مهند لاشين، يُقدم مستوى مميز مع طلائع الجيش، في الموسم الماضي وهذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية، كما قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش،اختياره ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس العرب.

المصرى اليوم

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