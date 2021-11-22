كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب»

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علق سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على قائمة الفراعنة التي ستشارك في بطولة كأس العرب، والتي اختارها البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية: «القائمة معقولة، مشكلة كيروش هي استبعاد لاعبين كبار ولا أعرف ما السبب وراء ذلك»، مضيفًا: «الجهاز الفني للمنتخب على أعلى مستوى، وكيروش لديه سيرة ذاتيه قوية، ولكنه يريد اثبات شخصيته باستبعاد اللاعبين الكبار في كل معسكر».

وأشار: «أؤيد ضم عدد من اللاعبين الجدد في كأس العرب، بالإضافة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لكنني كنت أتمنى انضمام رمضان صبحي وحسين الشحات».

وأكمل: «نحن نتحدث في الصالح العام، وهناك بعض اللاعبين كان يجب أن يكون لهم دور في كأس العرب، خاصة وأن البطولة ستكون اختبار هام لهم، في النهاية هي وجهات نظر فنية، وهو الذي لديه الرؤية الأصح بالنسبة لوجهات النظر الفنية».

وأشار إلى أن عدم انضمام كناريا، لاعب سموحة لقائمة المنتخب في البطولة العربية، رغم انضمامه في آخر معسكر، كان اختبار تحسبًا لأي ظروف، ربما تكون رؤية للمساعدين«.

وتابع:«كيروش، يمكن أن يكون مستمع جيد للمساعدين، ولكن الرأي الآخير يعود له في النهاية، يختار المستوى الأفضل للاعب من الناحية الفنية والبدنية قبل النظر لأي شيء آخر».

وواصل «أفشة لاعب رائع، يلغبط أي مدرب في كل مباراة، يحوّل دائمًا طريقة اللعب بتحركاته بالكرة أو بدونها، وهو ما يميزه عن أي لاعب آخر، بالنسبة لي، لا أفهم لماذا استبعد كيروش أفشة؟، أرى بأنه لا يمكن أن يجلس بديلًا أو يٌستبعد في بعض المباريات».

وأوضح :«عصام الحضري، يقوم باختيارات الحُراس بدقة، وتابعته منذ أن كان في سيراميكا ومستواه وتعامله مع الحُراس رائع».

واختتم :«في بطولة العرب قد يشارك جميع الحراس من أجل اكتساب الخبرات قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبالنسبة لي محمد صبحي سيكون عصام الحضري الجديد».