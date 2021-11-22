إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

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قال إسلام عادل، مدرب مصر المقاصة، إن التعادل أمام الاتحاد السكندري، يعد إيجابيًا، خاصة وأن المنافس فريق كبير ويمتلك جهاز فني على أعلى مستوى.

وأضاف إسلام عادل، في تصريحات تليفزيونية، أن المقاصة، يقدم أفضل مما كان متوقع قبل انطلاق الموسم الجاري، بخلاف أن المقاصة نادٍ كبير ويستطيع النجاح تحت أي ظروف.

وأشار مدرب مصر المقاصة، أن الفريق لا يمتلك الإمكانيات التي تمتلكها الأندية الأخرى، لكنه يحقق نتائج مشابهة لهم، مشددًا أن الدوري هذا الموسم أصعب دوري منذ 10 سنوات ماضية.

واختتم تصريحاته، أن وجود رابطة الأندية والشكل الجديد للمسابقة يزيد من المنافسة بخلاف المستوى الفني لجميع الأندية والأجهز الفنية أيضًا، يؤكد قوة البطولة هذا الموسم.