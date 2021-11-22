موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

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يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-11-2021، لعب مبارتين في الدوري المصري من أهم مباريات اليوم وهما مباراة الأهلي وغزل المحلة، وأيضًا مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

تشهد الجولة الخامسة من جدول مباريات الدوري المصري اليوم لعب 5 مباريات أهمها، مباراة الأهلي وغزل المحلة، ومباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهي:

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة، الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر على قناة أون تايم سبورت 2- Ontime Sports 2.

مباراة بيراميدز والشرقية للدخان، الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة أون تايم سبورت 1- Ontime Sports 1.

سموحة وطلائع الجيش، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر على قناة أون تايم سبورت 3- Ontime Sports 3.

مباراة المصري والجونة، الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة على قناة أون تايم سبورت 3- Ontime Sports 3.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر على قناة أون تايم سبورت 1- Ontime Sports 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

يتم لعب مباراة وحيدة ضمن جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني، وهي مباراة مايوركا ورايو فاييكانو في الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تتضمن مواعيد مباريات اليوم لعب مبارتين كما يلي:

مباراة إمبولي وهيلاس فيرونا، الساعة 7.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة تورينو وأودينيزي، الساعة 9.45 مساءا بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب، الساعة 7 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة قيصري سبور وجوزتيبي، الساعة 7 مساءا بتوقيت مصر.

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