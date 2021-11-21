★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، رفع الغالبية العظمى من الأطباء في مصر أسعار الكشف الطبي على المرضى قائلًا: «أنا قبل أن أكون عضو بالنقابة طبيب ومواطن يشعر بأخيه المواطن ويمر بنفس ظروفه والمعاناة التي يعيشها حاليا من ارتفاع جميع الأسعار في جميع السلع ولكن هناك أطباء لم يرفعوا سعر الكشف الطبي ويكون في متناول الجميع.



وأضاف «حسين»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه يمرض ويعيش الحالة كاملة ويذهب إلى أطباء كبار ولا يرى ارتفاع في أسعار العدد الكبير منهم؛ ولكن هناك البعض ممن يرفعون أسعار الكشف الطبي على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك أطباء قليلين يسعرون الكشف الطبي بـ 1500 جنيه؛ رغم أنه كبير في السن ويتخطى الـ73 عاما.

وتابع: «ليس لدي مانع في نشر أسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف الطبي لأكثر من 1500 جنيه؛ ولكنهم قلة جدا وهم استشاريين كبار ويأخذون عدد معين من المرضى؛ حيث يذهب إليهم من هم قادرين على دفع الكشف المرتفع الثمن ولكن هناك أطباء أسعارهم متوسطة وفي متناول الجميع وفي جميع التخصصات.