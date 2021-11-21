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الهلال.. "جارديم " يجتمع باللاعبين.. وعودة "كاريلو " و"كويلار" للتدريبات

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مؤزارة كبيرة لرؤساء ولاعبين سابقين قبل النهائي الآسيوي المنتظر

الهلال..

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته للنهائي الآسيوي، الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض " الدرة "، أمام بوهانج الكوري .

وكان الجهاز الفني بقيادة "جارديم " قد اجتمع، اليوم الأحد، باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، وسط حضور عدد من رؤساء النادي واللاعبين السابقين، وتواجد رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل .

كما شهدت تدريلات الأزرق مشاركة "كاريلو " و " كويلار" .

الهلال..

الهلال..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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