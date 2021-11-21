المدرس ضحية الاعتداء في بلقاس: الطالب ضربني بالحذاء على رأسي ووالده كتفني

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كشف سيد شحاتة، معلم مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، المحكوم لصالحه في واقعة الاعتداء عليه من أحد أولياء الأمور، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه من بدايتها قائلا: «كان في مشاجرة بين طالبين وجاءوا للشكوى أمامي، فقمت بتعنيف الطالب المخطئ لإصراره على الخطأ، وقمت بإرساله إلى الأخصائي الاجتماعي لمناقشة أزمته».

وأكد سيد شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أنه فوجئ بالطفل «يدخل إلى الفصل بعد ساعات ومعه والده ويأمره بأن يضربني بالحذاء على رأسي أمام التلاميذ، وأصرّ على الاعتداء عليّ».

وأضاف سيد شحاتة، مدرس بلقاس: «والد الطفل كتفني وحاولت أزق الولد لكن الأب ضربني بالقلم».

وتابع: «مدير المدرسة اتصل بقوات النجدة والشرطة جاءت وألقت القبض على الوالد، وتدخلت الإدارة المدرسية»، لافتًا إلى أنه خريج كلية تربية جامعة المنصورة 2020 ومتطوع بدون أجر للمدرسة للعام الثاني.

وأشاد بحكم القضاء لنصرته قائلا: «عودة الحق ده مش حقي، ولكن ده حق كل مدرس، والمدرسين كانوا فرحانين أكتر مني، والطلبة استقبلوني بعد الواقعة بكل ود وتعاطف، والحقيقة 90% من القوانين في صالح الطلبة».