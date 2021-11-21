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محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية

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محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغريبة مساء اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في ، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

تضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ لتقرير عن توطين الأهداف الأمميه الـ ١٧ للتنمية المستدامة في محافظته، وتشمل نسبة تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنة بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في ٢٠٣٠.

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