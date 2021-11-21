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طمأن حسين السيد، عضو لجنة ادارة الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق على وضعه بعد اقتراب عودة مرتضي منصور لرئاسة القلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسين السيد عقد جلسة مع كارتيرون داخل معسكر الزمالك المقام لمواجهة البنك الأهلى بأن اللجنة حصلت على وعود من الوزير بعدم اقتراب المجلس من الجهاز الفني.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة فريق الزمالك أمام البنك الأهلي، والمقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

طاقم التحكيم من:

محمود عاشور حكما للساحة، ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويتواجد محمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.