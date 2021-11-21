  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد بدير ينعى سهير البابلي: غول مسرح وقيمة فنية عملاقة

Print
أحمد بدير ينعى سهير البابلي: غول مسرح وقيمة فنية عملاقة أحمد بدير ينعى سهير البابلي: غول مسرح وقيمة فنية عملاقة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان أحمد بدير إن الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي، قيمة فنية عملاقة، ونجاحي الفني ينسب لها لأنها كانت تساعدني دائما.

وأضاف أحمد بدير في تصريحات تلفزيونية، أنها كانت «غول مسرح» وتفاجئ الجميع بأشياء جميلة، تدفع للنجاح المشترك، وهي قيمة فنية لا تعوض، ولها حضور طاغي على المسرح وحينما تحدث في السياسية أو النقد الاجتماعي يكون حديثها بناء على وعي كبير.

وتابع أحمد بدير كنت استمتع في التمثيل معها في «ريا وسكينة» وتركت مساحة كبيرة للذين يعملون معها، حتى تساعدهم في النجاح: «ربنا يرحمها ويغفر لها فقدنا مدرسة فنية ونموذج».

وأردف أحمد بدير سهير البابلي نجمة كبيرة في مختلف المجالات وتتواصل مع زملائها وأصدقائها في كل الأوقات للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أن الكثيرين من العاملين في الوسط الفني تعلموا على يدها: فنانة كبيرة ومشوارها عظيم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة