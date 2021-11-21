صحة الغربية. ضبط أدوية غير مصرح تداولها بالعيادات الخاصة بكفر الزيات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مشتركة من العلاج الحر وإدارة الصيدلة من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر بمركز كفر الزيات، بها العديد من الأدوية الغير مصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة.

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مشتركه من العلاج الحر والصيدلة وكانت الحملة المشتركة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر كشفت أثناء عملها وفقا للضبطيات القضائية الممنوحة لهم عن عيادة مرخصة للكشف الظاهرى فقط، يقوم ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة وتم تحرير محضر بالواقعة.