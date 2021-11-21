  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الغربية. ضبط أدوية غير مصرح تداولها بالعيادات الخاصة بكفر الزيات

Print
صحة الغربية. ضبط أدوية غير مصرح تداولها بالعيادات الخاصة بكفر الزيات صحة الغربية. ضبط أدوية غير مصرح تداولها بالعيادات الخاصة بكفر الزيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مشتركة من العلاج الحر وإدارة الصيدلة من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر بمركز كفر الزيات، بها العديد من الأدوية الغير مصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة.

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مشتركه من العلاج الحر والصيدلة وكانت الحملة المشتركة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر كشفت أثناء عملها وفقا للضبطيات القضائية الممنوحة لهم عن عيادة مرخصة للكشف الظاهرى فقط، يقوم ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة