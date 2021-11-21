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الأهلي يستبعد التعاقد مع فرجاني ساسي بقرار من موسيماني

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الأهلي يستبعد التعاقد مع فرجاني ساسي بقرار من موسيماني الأهلي يستبعد التعاقد مع فرجاني ساسي بقرار من موسيماني

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استبعد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني فكرة التعاقد مع التونسي الدولي فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أن المحترف التونسى خارج حسابات القلعة الحمراء بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة.

فهناك عدم ترحيب من جانب الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، بفكرة ضم فرجانى ساسى في الفترة المقبلة لأسباب فنية.

يذكر أن هناك أنباء تتردد بشكل مستمر في الفترة الماضية بشأن رغبة فريق الدحيل القطري في بيع المحترف التونسى.

المصرى اليوم

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