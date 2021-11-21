"القوات الخاصة للأمن البيئي" تباشر بلاغًا عن وجود "ظبي فلودير" طليق بأحد أحياء الرياض

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"المالكي": الأنظمة تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو مطاردتها بالمناطق البرية أو داخل الأحياء

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير) طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

وأشار الرائد المالكي إلى أنه تمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مشيدًا بالدور المهم للمواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة، أو في حال مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

وشدد على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها، أو محاولة ذلك، أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.