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الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل

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الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل
تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 طناً وتشتمل على 6 منافذ لتعبئة جوالين

الليث.. خيرية

تفتتح جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، يوم الأحد المقبل؛ محطة تحلية المياه الخيرية على شرف محافظ محافظة الليث؛ والتي تقدّم خدماتها لمركز بني يزيد و القرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بالليث نايف بن عايد اليزيدي: أن المحطة الخيرية تقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طناً بما يعادل ٢٠ وايتاً يومياً وتشتمل على ٦ منافذ لتعبئة جوالين الماء بدعم من أوقاف الماجد الخيرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الإستراتيجية والتى تسعى إلى تحقيق الأثر الاجتماعي الدائم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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