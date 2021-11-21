الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الطقس السئ (تعرف عليه)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار على العديد من مناطق بدأت منذ أمس السبت، وشهدت العديد من مدن القناة وسيناء أمطارا على مدار اليوم، وكانت الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد الأكثر تأثرًا، كما استمرت الأمطار المتقطعة أثناء فترات الليل على القاهرة.

وتوقعت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، تراجع كمية سقوط الأمطار اليوم وندرتها في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد، مضيفة: «انتهاء حالة عدم استقرار الطقس يبدأ من غدٍ الاثنين، وقد تتشكل بعض السيول الخفيفة على محافظات سيناء.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الشعور ببرودة الطقس، لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل درجة أو اثنتين، متوقعًة تحسن الأحوال الجوية على معظم الأنحاء مع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية، لتنعدم فرص سقوط الأمطار تمامًا على المناطق الداخلية.

وأوضحت أن هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة والتي تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية قبل أن تتحسن ولا يوجد أي مشاكل، مناشدة المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أثناء نزولهم إلى المدارس والقيادة بهدوء وحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء.