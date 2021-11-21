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قالت رشا إسحاق، عضو مجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين في الجلسة العامة من داخل مجلس الشيوخ اليوم هو أمر في غاية الأهمية.

وأضافت إسحاق في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد المسنين في مصر يقارب ٧ ملايين مسن، أي حوالي 7% من إجمالي السكان، ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن النائب عبدالهادي القصبي لإصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين لرد الجميل لهم، وتقديرا لدورهم ومساهماتهم في المجتمع».

وأشارت إلى ان هذا القانون تفعيلا لدستور 2014 في المادة 83 منه والخاصة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم والاستفادة من خبراتهم.

ولفتت إلى ان مصر تعتبر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، ولابد ان نعي ان الانفاق على المسنين هو استثمار دائم موضحة ان مناقشة القانون تأتى تنفيذا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث والخاص بحقوق كبار السن، والتي اطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021 لتحقيق رؤية مصر 2030، ولترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.