محافظة القاهرة: الدراسة ستعود باكر بكامل طاقتها.. ولا نية للتعليق

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قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه كان هناك تنسيق كامل مع المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى اعتبارا من يوم الجمعة، والجميع كان على أتم الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وأضاف «عوض»، في تصريحات صحفية، أن وزارة الإسكان ممثلة في شركة الصرف الصحي، قامت بالاستعداد أيضا، برفع طاقات شبكات محطات الصرف الصحي لرفع المياه.

وأعلن المتحدث باسم محافظة القاهرة عودة الدراسة غدا بكامل طاقتها ولا نية للتعليق مرة أخرى، منوها بأن تعليق الدراسة اليوم كانت احترازية فقط في حالة تجدد الأمطار.