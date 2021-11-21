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تشارك في البازار الدبلوماسي السنوي ببودابست (صور)

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مصر تشارك في البازار الدبلوماسي السنوي ببودابست (صور) تشارك في البازار الدبلوماسي السنوي ببودابست (صور)

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شاركت السفارة المصرية في المجر بالبازار الدبلوماسي السنوي الذي عقد ببودابست تحت رعاية وبمشاركة حرم رئيس جمهورية وحرم وزير خارجية المجر، حيث تم عرض العديد من مستنسخات الآثار الفرعونية والمشغولات والمقتنيات المصرية المختلفة، كما تم تقديم المأكولات المصرية المعروفة.

وحاز الجناح المصري على إقبال كبير من جانب الحضور، بما في ذلك من جانب السيدة المجرية الأولى التي حرصت على زيارة جناح وتفقد ما به من معروضات. وتأتي مشاركة مصر في البازار الدبلوماسي في إطار الترويج لمصر وللسياحة اليها، خاصة أن مصر تعتبر من المناطق المفضلة للسائحين المجريين المهتمين بالثقافة والتاريخ المصري والمناطق السياحة المختلفة في مصر.

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