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خبيرة تغذية: أزمة كورونا أدت لزيادة الوزن بشكل ملحوظ

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خبيرة تغذية: أزمة كورونا أدت لزيادة الوزن بشكل ملحوظ خبيرة تغذية: أزمة كورونا أدت لزيادة الوزن بشكل ملحوظ

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم تناول الطعام ليلًا، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمياه الغازية، للحفاظ على الوزن المناسب، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أدت للقيام بالكثير من السلوكيات الضارة مثل السهر كثيرًا وتناول الطعام ليلا، وهذا أثر بشكل سلبي على زيادة الوزن.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن السمنة لها الكثير من الأضرار النفسية على الطفل مثل الانطواء، وعدم الرغبة في الخروج، ولكن مع خفض الوزن يعود الشخص لحياته الاجتماعية مثل السابق.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام الأهالي بخطورة مرض السمنة، فالكثير من الأمهات تتحدث عن ضرورة تخلص الأطفال من مرض السمنة، لكي لا يعاني من المشاكل النفسية، أو يتعرض للاكتئاب وخلافه.

المصرى اليوم

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